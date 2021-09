Puigdemont: bagno di folla ad Alghero per festa catalana

Bagno di folla per Carles Puigdemont, accolto da applausi, abbracci e inneggiamenti per le strade di Alghero, invasa da migliaia di turisti catalani in occasione del festival del folklore organizzato da Adifolk.

L'ex presidente della Generalitat catalana ha fatto la sua prima apparizione pubblica nella piazza di Porta Terra, davanti alla sede istituzionale del Comune di Alghero. Da lì ha raggiunto a piedi il porto, destinazione finale della sfilata in costumi tipici delle diverse città della Catalogna. Assediato dai giornalisti, Puigdemont ha tagliato corto, dicendo solo poche parole alla stampa catalana per assicurare la sua amicizia con l'Italia e la Sardegna e rinviare ogni considerazione a una conferenza stampa che dovrebbe tenersi nel pomeriggio di oggi.

Poi l'abbraccio con la sua gente e la commozione quando qualcuno ha intonato l'inno catalano.