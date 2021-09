Treni: 140mln euro per collegare Alghero a scalo Fertilia

(ANSA) - ALGHERO, 23 SET - Dopo l'annuncio di Zoffili (Lega) lo scorso 6 agosto ora è ufficiale: alla Sardegna arriveranno dal 2021 al 2026 140 milioni di euro per gli interventi di potenziamento del collegamento ferroviario Alghero centro‐Alghero aeroporto, da parte di Arst, con la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari‐Alghero‐scalo di Fertilia. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini ha infatti firmato il decreto che assegna alle regioni 1,55 miliardi di euro del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), di cui circa l'81% al Sud (1,25 miliardi) e di questi, appunto, 140mln all'Isola.

Nel provvedimento ministeriale le risorse sono state ripartite per i sei anni: alla Sardegna nel 2021 andranno 13,55 milioni, nel 2022 32,52 mln, nel 2023 36,58 mln, nel 2024 34,04 milioni, nel 2025 22,41 milioni e, infine, 900 mila euro per il 2026.

Le risorse, secondo un preciso cronoprogramma, dovranno essere impegnate entro il 30 giugno 2025, data prevista per il completamento dell'intervento. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere comunicato al Mims il referente del procedimento, che è responsabile per l'attuazione dell'intero piano operativo degli investimenti. (ANSA).