Nuove produzioni e progetti per l'autunno di Sardegna Teatro

Nuove produzioni, coreografie, cinema, mostre, residenze artistiche, progetti internazionali site-specific in coproduzione con partner europei. Sardegna Teatro - il Teatro di Rilevante Interesse Culturale dell'Isola (St- Tric) - apre l'autunno con cartellone di eventi diffusi su più territori: Cagliari, Nuoro, Fluminimaggiore, con il festival del Respiro, Tempio Pausania e l'ex borgo minerario del Comune di Sassari, Argentiera. Poi anche Paulilatino dove St, in sinergia con il Teatro Instabile, inaugura un nuovo corso per il Grazia Deledda e propone per la sua riapertura il premiatissimo Macbettu, 23 e 24 settembre.

Un autunno ricco di proposte "per ripensare lo spazio pubblico e il potere dei processi performativi nei luoghi, ciascuno con la propria specificità da valorizzare - ha sottolineato Massimo Mancini, direttore di St- Tric - attraverso l' ascolto e il confronto, la creazione di contesti in cui la comunità possa sentirsi parte di un processo creativo".

A Cagliari Teatro Massimo e TAB a Sa Manifattura ospitano Autunno Danza. Nel cartellone autunnale di ST anche Mauro Lamanna, Marco Sanna, Per la regia di Camilla Brison, Notte Bianca, L'avvoltoio di Cesar Brie, Antonio Rezza e Flavia Mastrella con Amistade, storia a due voci, quella di Fabrizio De André, tra registrazioni e frammenti inediti e quella live di Antonio Rezza. Poi progetti di cultura pubblica nel quartiere di Sant' Elia e il progetto di una Social Square in piazza del Carmine che coinvolge cittadini e esercenti, sotto la guida dell' artista francese Olivier Grossetête.

All'Eliseo di Nuoro debutta Archipelagos, di Nicolàs Lange- 21 e 22 ottobre. ST incontra SHARPER, la Notte dei Ricercatori con la mostra allestita al Museo d'Arte, di Marco Nateri, sulla figura dell'artista sassarese Edina Altara. E poi Ten Cinema.

All'Argentiera La sound artist e video-amker Sara Persico curerà una residenza creativa. L'Osservatorio Critico guidato dal critico teatrale Walter Porcedda seguirà la programmazione autunnale tra contributi e riflessioni.