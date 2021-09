Vela: a Puntaldia Melges World League e Persico 69F Cup

(ANSA) - OLBIA, 22 SET - La grande vela ritorna, anche in questa stagione, al Marina di Puntaldia, in Gallura, che, nell'arco delle prossime tre settimane (dal 22 settembre al 9 ottobre) ospiterà le finali di due tra i più importanti circuiti internazionali one design.

La prima protagonista sarà flotta della Melges World League che nel 2019 ha individuato e riconosciuto il grande potenziale di questo spicchio di Mediterraneo, presentandolo da apripista, a tutto il mondo della vela racing. La classe monotipo Melges 20 ritorna dunque sul campo di regata di Puntaldia per disputare l'evento più importante della stagione 2021: il Campionato Europeo di classe, sfida che vale anche per l'assegnazione degli ultimi punti disponibili per la ranking del circuito Melges World League 2021.

Terminate le regate Melges 20 sarà la volta delle barche volanti Persico 69F per la disputa del doppio appuntamento finale (1-3 e 7-9 ottobre) del circuito internazionale Persico 69F Cup.

Questo circuito one design e con tecnologia foil approda per la prima volta a Puntaldia le cui caratteristiche sposano perfettamente le esigenze di performance e spettacolo che questi scafi sanno generare strizzando l'occhio in particolare alle generazioni dei velisti più giovani.

"Questi eventi hanno un'enorme ricaduta in termini di visibilità e indotto economico - afferma Marie Helene Polo, Ceo della Marina e organizzatrice dell'evento - sia per la tipologia del target che per le risorse che muovono. E' stato reso possibile grazie alla collaborazione di diversi sponsor ed operatori locali, a dimostrazione della sinergia esistente tra le regate e il territorio". (ANSA).