Tassa soggiorno, a Cagliari piattaforma per gestione imposta

Per gestire agevolmente l'Imposta di soggiorno, il Comune di Cagliari ha attivato una nuova piattaforma web denominata Tourist Tax e accessibile attraverso l'indirizzo https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=B354 (link più sotto) a servizio delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Per imparare ad utilizzare Tourist Tax è disponibile nella sezione "Servizi / Tributi / Imposta di soggiorno (Ids)" del portale istituzionale www.comune.cagliari.it , la registrazione video di una delle ultime sessioni di formazione organizzate in collaborazione con associazioni di operatori locali del settore.

Introdotta dal Comune di Cagliari l'1 luglio 2021 con la deliberazione del Consiglio comunale n.60 del 19 aprile 2021 con relativo regolamento (link più sotto), è dovuta per ogni pernottamento da tutti i non residenti che soggiornano in alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù nonché gli immobili destinati alla locazione breve.