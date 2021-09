Sanità: Mundula (FdI) presidente commissione, Lega non vota

Antonio Mundula (FdI) è il nuovo presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale. Il posto era vacante da luglio, cioè dalla decadenza di Domenico Gallus (Psd'Az). L'elezione è sempre stata all'ordine del giorno delle sedute, ma rinviata di volta in volta per l'assenza di un accordo in maggioranza. Oggi la votazione, alla quale però non ha partecipato la Lega. "Non siamo stati coinvolti nella scelta del candidato presidente", ha spiegato il capogruppo Dario Giagoni. Hanno votato, invece, i commissari dei tre partiti che hanno dato vita all'intergruppo centrista - Udc, Forza Italia, Riformatori - e Psd'Az.

L'elezione di Mundula arriva a sorpresa anche perché tra meno di due settimane, il 3 ottobre, saranno trascorsi trenta mesi dall'inizio della legislatura, e quindi dovranno essere rinnovate tutte le commissioni permanenti.