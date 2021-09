Incastrato tra le rocce, pompieri salvano cagnolino a Bono

Era rimasto bloccato in un cunicolo naturale ai piedi di un grande masso a Bardittu, località rurale nelle campagne di Bono, nel Goceano.

Il suo guaito implorante e la disperazione dei proprietari sono stati interrotti solo dall'intervento dei vigili del fuoco di stanza nella caserma del paese, che sono accorsi sul posto e si sono subito attivati per recuperare Mara, la sfortunata cucciola di beagle protagonista dell'incidente.

Scavano a mani nude mentre alcuni di loro rifocillavano l'animale e poi con l'uso di un mezzo comunemente utilizzato per movimenti di terra, i pompieri sono riusciti a recuperare Mara e a restituirla ai proprietari.