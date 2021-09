Carabinieri sventano colpo in supermercato a Decimomannu

I carabinieri sono riusciti a mandare in fumo un maxi furto all'interno del supermercato Eurospin di Decimomannu.

Intorno alle 3 una pattuglia dei militari dell'Arma ha notato due furgoni parcheggiati vicino agli ingressi del supermercato.

Appena i carabinieri si sono avvicinati, i ladri sono fuggiti a piedi, facendo perdere le loro tracce in campagna.

Dagli accertamenti è emerso che uno dei furgoni era stato rubato a Quartu, mentre l'altro in un'azienda di Elmas. Uno dei mezzi era dotato di un cavo d'acciaio che i malviventi avevano intenzione di utilizzare per sradicare la cassaforte del supermercato.

Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei ladri.