Università di Cagliari, eletti i nuovi presidenti di Facoltà

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - La nuova governance per le facoltà dell'ateneo di Cagliari. Nei giorni scorsi, in modalità telematica, sono stati eletti i presidenti (i presidi di una volta) delle sei facoltà dell'Università di Cagliari. Hanno preso parte al voto i componenti dei rispettivi consigli di facoltà. Ovvero, direttori, delegati e rappresentanti dei dipartimenti della facoltà, coordinatori dei corsi di studio e rappresentanti degli studenti.

"I miei migliori auguri di buon lavoro ai colleghi che si apprestano a guidare le nostre sei facoltà. E colgo l'occasione per ringraziare i loro predecessori per l'ottimo lavoro svolto" le parole del rettore, Francesco Mola, ai professori ordinari Acquas, Saba, Cocco, Tedesco, Mura e Ruggerone.

Biologia e farmacia. Presidente: Elio Acquas, docente di Farmacologia al dipartimento Scienze della vita e dell'ambiente.

Succede a Enzo Tramontano Medicina e chirurgia. Presidente: Luca Saba, docente di Diagnostica per immagini e radioterapia del dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica; Succede a Gabriele Finco.

Ingegneria e architettura. Presidente: Daniele Cocco, docente di Sistemi per l'energia e l'ambiente - dipartimento Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali. Succede a Corrado Zoppi.

Scienze economiche, giuridiche e politiche. Presidente: Nicola Tedesco, docente di Statistica sociale del dipartimento di Scienze politiche e sociali. Succede a Stefano Usai.

Studi umanistici. Presidente: Antonello Mura, docente di Pedagogia e didattica speciale del dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali. Succede a Rossana Martorelli.

Scienze. Presidente: Paolo Ruggerone, docente di Fisica applicata del dipartimento di Fisica. Succede all'attuale prorettore vicario, Gianni Fenu. (ANSA).