Un brindisi con il Cannonau tra musica e degustazioni

"Cin Cin Cannonau", un percorso attraverso la storia di uno dei vitigni icona della Sardegna. La mostra itinerante dopo aver fatto tappa in diversi centri dell'Isola sarà allestita a Quartucciu, alla Domus Art dal 22 settembre al 1 ottobre. Il focus è su questa eccellenza dell'enologia raccontata attraverso pannelli bilingue, grafici, foto, didascalie, testi.

L'iniziativa si inserisce nella dieci giorni di appuntamenti tra musica e degustazioni, dedicati a questo rosso e organizzata dall'Associazione Botteghe in Piazza. In primo piano il Cannonau di Sardegna, la DOC madre; Cannonau Classico, Nepente di Oliena, Cannonau di Jerzu e Cannonau Capo Ferrato le sottozone di produzione. La serata inaugurale, il 22 settembre alle 18.30 è all'insegna del Jazz&Wine: degustazione di vini accompagnata da musica dal vivo. Ad esibirsi a partire dalle 19.30 il duo Connessione Affine con Matteo Costa al contrabbasso e Mauro Pani alla chitarra. Seguiranno poi due degustazioni guidate: il 23 e il 27 settembre con il Fabrizio Livretti sommelier, docente ai corsi della Fondazione Italiana Sommelier. Gli ospiti saranno invitati a distinguere le caratteristiche visive, olfattive e gustative dei cinque vini in esame.

Il 24 e il 28 settembre spazio ai Salotti Enogastronomici in compagnia di Cristina Mamusa, di "Le strade del gusto", degustatrice ufficiale AIS e maestra assaggiatrice formaggi dell'Onaf. Ricette made in Sardinia il 25 e 29 con uno show cooking che coinvolge il pubblico. Chiacchiere di vino, poi, il 26 con Massimo Podda, Responsabile commerciale e Coordinatore amministrativo della Cantina di Santadi. Il 30 con "l'Asta dell'Oste ubriaco" i vini saranno messi all'incanto con un regolamento originale e divertente. Ancora Jazz&Wine in chiusura tra sorsi di Cannonau Rosè e la musica dal vivo del Carla Giulia Striano Duo.