Temporali in arrivo nell'Isola ma poi ritorna il caldo

Tempo instabile nei prossimi giorni in Sardegna: prima un'ondata di maltempo, poi una pausa col ritorno di temperature alte ma nuvolosità diffusa, infine il rischio dell'arrivo della perturbazione vera e propria.

"Ci potrebbero essere dei temporali soprattutto sulle coste meridionali - spiega Alessandro Gallo, meteorologo di Meteo Network Sardegna - senza escludere sconfinamenti sul Campidano di Cagliari sino alla mattina di mercoledì 22 settembre, con temperature in diminuzione sia sui valori minimi che sui massimi".

Ma l'anticiclone africano farà risalire le temperature in particolare nel fine settimana. "Ci saranno con valori massimi che localmente potrebbero raggiungere i 34/36 gradi centigradi - chiarisce Gallo - in un contesto nuvoloso a tratti marcato con probabili rovesci di pioggia sul settore ogliastrino. La circolazione dei venti indica la disposizione da Est per ruotare da Scirocco moderato sulle coste per il fine settimana".

Secondo i modelli matematici elaborati grazie ai satelliti, l'ultima decade di settembre conserverà temperature sopra la media, oltre ad una leggera nuvolosità in transito.

"Dall'atlantico - conclude l'esperto - il vivace movimento delle perturbazioni non esclude che il mese di ottobre si apra con un sensibile calo dei valori termici, minima e massima, e questo è un dato che ci ricorderà che l'estate è finita".