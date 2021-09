Scomparso 58enne a S. Maria Navarrese, ricerche in corso

Un uomo di 58 anni, Mosè Cao, di Lotzorai, è scomparso da tre giorni e i familiari ieri si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Santa Maria Navarrese,.

L'uomo si sarebbe allontanato volontariamente a bordo di un'autovettura, senza più far ritorno a casa. Sono scattate immediatamente le investigazioni da parte dei carabinieri della Compagnia di Lanusei, in stretto contatto con la Procura della Repubblica che sta coordinando le indagini.

In questi giorni i carabinieri hanno raccolto le dichiarazioni di alcune persone che per ultime hanno avuto contatti con Cao.