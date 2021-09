Fuori strada con l'auto che si ribalta, grave un 32enne

Un 32enne di Oristano è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari per le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la provinciale 9 che collega Siamaggiore e Solarussa. Il giovane, al volante di una Lancia Delta, è finito fuori strada, attraversando un canneto, l'auto si è ribaltata più volte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Seneghe e Solarussa e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato al Brotzu, in gravi condizioni, i medici mantengono riservata la prognosi.