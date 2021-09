Covid: zero morti in Sardegna e solo 55 contagi in 24 ore

Per la prima volta dopo oltre un mese e mezzo (era l'1 agosto 2021) non si sono registrati decessi in Sardegna a causa del Covid. Calano di molto anche i contagi: 55 nelle ultime 24 ore. In questo caso per ritrovare un numero così basso bisogna tornare indietro al 12 luglio di quest'anno. Sono 2258 le persone testate, mentre sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2822 test con un tasso di positività dell'1,9%.

Salgono di due unità i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, ora sono 20, mentre scendono di due quelli ricoverati in area medica, 186. Sono, invece, 3622 i casi di isolamento domiciliare (179 in meno rispetto a ieri).