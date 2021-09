Afghanistan: 13 famiglie accolte a Olbia, 23 i minori

Tredici famiglie di richiedenti asilo afghani sono sbarcate stamattina a Olbia, assistite dalla macchina di accoglienza messa in moto dalla Prefettura di Sassari in collaborazione con le forze dell'ordine. Si tratta di 51 persone, tra cui 23 minori, il più piccolo dei quali di soli 2 mesi.

Tutte le operazioni connesse all'identificazione e all'accoglienza si sono svolte in sicurezza e senza inconvenienti e i cittadini afghani, dopo essere stati assistiti e rifocillati, sono partiti per le diverse strutture di destinazione, ubicate in varie parti dell'Isola.

In particolare 15 cittadini afghani saranno ospitati in strutture individuate dalla Prefettura nella provincia di Sassari, mentre i gli altri saranno trasferiti 5 in provincia di Oristano, 7 nella provincia di Nuoro, 24 nella Città metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna.