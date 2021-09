Reddito: ad agosto erogato a 47mila famiglie nell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - Nel mese di agosto, i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza in Sardegna sono stati 47.806, mentre i percettori di Pensione di cittadinanza sono stati 5.035, per un totale di 52.841 nuclei e circa 103.000 persone coinvolte, con un importo medio di 515,29 euro (540,56 euro per RdC e 275,41 per PdC).

E' quanto emerge dall'Osservatorio del Reddito e Pensione di Cittadinanza relativo al mese di agosto 2021 pubblicato dall'Inps.

Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza, i nuclei sardi che fino ad oggi hanno ricevuto almeno un pagamento per la misura prevista dal decreto Sostegni (dl 41/2021 art.12 c.1) sono stati 14.764, con 30.879 persone coinvolte.

L'importo medio erogato a livello nazionale nel mese di agosto 2021 è di 546 euro (576 euro per il RdC e 270 per la PdC).

