Litigano coi vicini e buttano liquami nauseabondi in cortile

(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - Prima hanno insultato i vicini, poi hanno versato dei liquidi nauseabondi nel loro giardino. È accaduto a Costa Rei, località turistica sulla costa sud orientale: protagonista un coppia di pensionati cagliaritani, lui di 73 anni e lei di 69.

I due sono stati querelati da una coppia di turisti marchigiani, di 79 e 75 anni, loro vicini di casa.

Nella denuncia presentata ai carabinieri le vittime hanno raccontato che avrebbero avuto da subito degli attriti con i vicini cagliaritani che li avrebbero più volte ingiuriati. Ma non si sarebbero fermati solamente a questo. Avrebbero anche versato nel loro giardino acqua sporca e liquidi organici nauseabondi, rendendo le loro ferie in Sardegna un inferno.

I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio per verificare se quanto denunciato dai coniugi marchigiani risponde a verità. (ANSA).