Lirico Cagliari: si torna a teatro con Autunno in musica

Il Teatro Lirico di Cagliari riapre le porte al pubblico con la rassegna "Autunno in musica 2021": 29 serate, dal 21 settembre al 23 dicembre, con un balletto, due titoli d'opera, due concerti sinfonico-corali e due sinfonici.

Ad aprire le danze sarà uno dei capolavori della storia del balletto, Giselle di Adolphe Adam, con le coreografie create da Eleonora Abbagnato (dal 21 al 26 settembre). Un doppio debutto: lo spettacolo sarà proposto a Cagliari in prima nazionale e segna l'esordio della étoile internazionale nel grande repertorio classico come coreografa. Un appuntamento atteso per l'inaugurazione della rassegna, con il gran rientro in sala, in sicurezza ma ancora con il pubblico distribuito tra le due logge. In attesa delle nuove disposizioni, infatti, la platea è occupata dalla pedana lignea che ospita l'Orchestra per consentire il distanziamento.

Ritorna l'opera con due titoli: Orfeo ed Euridice di Gluck, diretta da George Petrou al suo debutto a Cagliari (12-13-14-16-17-19-20 novembre) e l' opéra-comique La fille du régiment di Donizetti,(16-17-18-19-21-22-23 dicembre). "Un titolo amato e divertente, assente da Cagliari dal 1984, che allieterà le serate prenatalizie - ha detto il sovrintendente Nicola Colabianchi - la scelta è caduta anche su titoli che ci consentono di avere pochi artisti in scena e quindi maggior sicurezza".

Ritornano protagonisti Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli. Autunno in musica propone affascinanti pagine sinfoniche e corali sulle note di Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Schumann, Bruckner, Čajkovskij, Nielsen. Numerosi i debutti di giovani talenti "molti dei quali strutturati attraverso le audizioni - ha sottolineato Colabianchi - prassi che consente di portare nuova linfa in teatro".

Da segnalare anche la prima esecuzione della nuova composizione di Sergio Rendine, su commissione del Teatro Lirico, diretta da Diego Dini Ciacci.