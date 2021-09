Il futuro dopo gli incendi, a Cuglieri Sardinia anima mundi

(ANSA) - CUGLIERI, 17 SET - Tre giorni per progettare il futuro dopo gli incendi nel Montiferru: a Cuglieri torna il Festival Sardinia Anima Mundi. Primo appuntamento il 24 settembre, poi il 2 e 3 ottobre. In programma dibattiti e incontri su prevenzione e ricostruzione. Messaggio centrale: ripartire da un nuovo rapporto fra uomo e ambiente. È la quinta edizione della manifestazione. Ma quest'anno, a due mesi dal dramma che ha colpito campi e comunità, ha un significato speciale. Parole, ma anche musica, teatro e altre proposte. Si comincia venerdì. E il momento clou sarà nel pomeriggio una visita all'olivastro millenario colpito, ma non ucciso dagli incendi.

Luogo centrale della manifestazione nelle giornate del 2 e 3 ottobre sarà l'Ex Seminario. I giovani imprenditori agricoli manderanno un messaggio chiaro di voglia di ripresa e rinascita dell'attività economica del paese, nonostante il momento di crisi. Ci saranno anche spazi espositivi per artisti e verranno attivati laboratori tra i quali quelli di recupero del legno con sculture per "non dimenticare" e laboratori di ricostituzione dei muretti a secco. Un pensiero particolare andrà ai sardi all'estero, impossibilitati a rientrare a causa della pandemia.

Saranno raggiunti dai contenuti del festival grazie alla trasmissione in diretta di alcuni momenti, mentre altri filmati registrati saranno resi disponibili su Youtube.

Altro appuntamento centrale il 2 ottobre, alle fonti di Tiu Memmere: si racconteranno i riti della magica notte di San Giovanni, legati all'acqua e al fuoco, ripercorrendo memorie e leggende. Come sempre, un'attenzione particolare sarà riservata alle concrete misure di sostenibilità ambientale: riduzione della produzione dei rifiuti, utilizzo di ecostoviglie, abolizione dell'utilizzo della plastica, acqua di rete o delle fonti, installazione di mini isole ecologiche per la raccolta differenziata, utilizzo di carta riciclata per il materiale pubblicitario. (ANSA).