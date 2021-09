Quattro studenti rifugiati iscritti nelle Università sarde

(ANSA) - CAGLIARI, 16 SET - Anche le Università della Sardegna in campo per consentire ai rifugiati di proseguire con gli studi. Quattro dei 37 ragazzi destinatari di borse di studio grazie al progetto Unicore - University Corridors for Refugees continueranno lezioni ed esami a Cagliari e Sassari. Oggi sono sbarcati a Fiumicino, pronti a raggiungere le loro nuove sedi.

Complessivamente i rifugiati vincitori di borse di studio sono 45.

Il progetto, iniziato nel 2019, ha finora visto la partecipazione di 28 università che hanno messo a disposizione negli ultimi tre anni oltre 70 borse di studio. La selezione degli studenti, svolta dai singoli atenei, si è basata sul merito accademico e la motivazione. I vincitori sono rifugiati provenienti da Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo. Tra loro anche uno studente e una studentessa che saranno iscritti all'Università di Cagliari, lui alla laurea magistrale in Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence, lei alla laurea magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici. Il progetto per Cagliari è coordinato dal Prorettore all'Internazionalizzazione Alessandra Carucci, mentre per l'accoglienza dei ragazzi l'Ateneo del capoluogo sardo collabora strettamente con la Caritas diocesana.

L'Università di Sassari, che partecipa al progetto per il secondo anno consecutivo, ospiterà una studentessa e uno studente eritrei per frequentare i corsi di laurea magistrale in Scienze chimiche. L'anno scorso l'ateneo ha accolto tre studenti eritrei iscritti nei corsi di laurea magistrale in Economia, Wildlife Management Conservation and Control e Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio. Gli studenti inizieranno oggi il periodo di quarantena reso obbligatorio dall'emergenza Covid-19, dopo il quale potranno avviare il loro percorso universitario presso gli atenei su tutto il territorio italiano. (ANSA).