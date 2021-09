Equitazione: Arborea ospita il Sardegna Endurance Festival

(ANSA) - ARBOREA, 16 SET - Una gara su lunga percorrenza, una mostra di cavalli e una vetrina sulle eccellenze artiginali e agroalimentari dei vari territori. Sono i momenti clou della IX edizione del Sardegna Endurance Festival 2021. L'appuntamento annuale con lo sport equestre nell'Isola sarà ospitato dal 14 al 19 settembre all'Horse Country Resort di Arborea. Richiama professionisti da 12 paesi del mondo. Il pubblico potrà assistere al Campionato mondiale giovani cavalli 2021, ammirare i migliori esemplari in una mostra allestita per coinvolgere gli appassionati di equitazione e il settore allevatoriale e far vivere un'esperienza unica. Sempre nelle stesse giornate, dal 17 al 19 settembre, sarà allestito il Villaggio commerciale, una vetrina internazionale per l'artigianato, l'enogastronomia e le tradizioni culturali dell'Isola.

"Ospitare il Campionato del mondo giovani cavalli è un'occasione per la Sardegna - dichiara Riccardo Giachino, organizzatore della manifestazione - Ma parleremo anche di turismo, allevamenti equini, salute e cura dei cavalli. Tutti temi da affrontare con una platea in grado di progettare lo sviluppo sia del turismo equestre che dell'allevamento equino. La presenza di professionisti provenienti da 12 Paesi di tutto il mondo amplia inoltre l'attenzione di potenziali scambi economici con prestigiose scuderie che anche nelle passate edizioni hanno colto quest'occasione per incontrare gli allevatori".

Arborea e Terralba fanno da cornice al Campionato momdiale.

Un percorso di 120 chilometri che attraversa tratti di pineta, laguna, macchia mediterranea e coste. La gara, riservata ai giovani puledri entro gli 8 anni, si svolge in un periodo dell'anno caratterizzato da un clima ottimale e in un percorso ideale grazie al soffice terreno sabbioso. (ANSA).