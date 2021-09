Covid: Gimbe, nuovi casi quasi dimezzati in Sardegna

Migliorano ancora i dati della curva epidemiologica in Sardegna dove, nella settimana 8-14 settembre, si registrano 290 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (390 la settimana dall'1 al 7 settembre) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-40,3%) rispetto alla settimana precedente. E' quanto evidenzia la fondazione Gimbe nel suo consueto report settimanale.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, al 13% (-1% rispetto al periodo precedentemente preso in considerazione) mentre restano sopra soglia i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, 11%, ma con un calo di 4 punti percentuali dall'ultimo rilevamento.

Si dimezzano i nuovi casi settimanali nelle singole province: nella Città metropolitana di Cagliari si passa da 115 a 70, nel Sud Sardegna da 110 a 61. quella di Oristano da 97 a 45 e in quella di Sassari da 67 a 37. Meno evidente il calo in provincia di Nuoro che passa da 60 a 58. (ANSA).