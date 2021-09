A Nuoro il quartiere storico di Seuna si rifà il look

(ANSA) - NUORO, 16 SET - Piazzetta Le Grazie, ingresso del quartiere storico di Seuna a Nuoro, si rifà il look con un nuovo manto erboso che recupera le piante esistenti, posato dagli addetti al servizio verde urbano del Comune.

L'intervento è stato completato con l'installazione di un impianto di sub-irrigazione, che consentirà un importante risparmio idrico.

"Seuna - dichiara il sindaco Andrea Soddu - rappresenta uno dei luoghi principali della memoria storica di Nuoro, uno dei suoi biglietti da visita e la sua valorizzazione è uno degli obiettivi dell'amministrazione. La cura del verde pubblico è uno degli aspetti fondamentali per rivitalizzare i nostri quartieri, le nostre piazze, rendendoli accoglienti per i cittadini e i visitatori".

"Il manto erboso a Seuna è solo l'ultimo di una serie di interventi che abbiamo realizzato anche in altre zone della città e a cui ne seguiranno altri - spiega l'assessora comunale al Verde urbano Eleonora Angheleddu -. Da poco abbiamo concluso i lavori di messa in sicurezza e sistemazione del verde in via Leonardo Da Vinci, vicino al Tribunale. Anche in quello spazio, oltre alla posa del prato e di nuove piante è stato installato l'impianto di sub-irrigazione che abbatte l'utilizzo di risorse idriche. Stiamo lavorando in chiave ecologica, perseguendo politiche di sostenibilità ambientale e di decoro urbano che sono alla base del benessere dei cittadini". (ANSA).