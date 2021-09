A Gavoi quattro giorni dedicati alla fotografia

(ANSA) - GAVOI, 16 SET - Nel cuore della Barbagia arriva The Photo Solstice, il progetto dedicato alla fotografia di Fondazione di Sardegna nell'ambito di AR/S Arte Condivisa in Sardegna a cura di Marco Delogu e organizzato in collaborazione con il Comune di Gavoi, il Museo Nivola di Orani e il Museo MAN di Nuoro.

Inaugurata nel 2018 nel Parco Nazionale dell'Asinara e giunta alla sua terza edizione, questa interessante quattro giorni si svolgerà dal 17 al 21 settembre a Gavoi, comune che ospiterà 15 partecipanti selezionati attraverso open call che si insedieranno insieme agli ospiti e agli speaker in alloggi e spazi di studio diffusi per dialogare sui temi portanti della fotografia. L'edizione 2021 di The Photo Solstice aprirà i battenti venerdì 17 settembre con un evento pubblico a Gavoi: l'inaugurazione di 'Commissione Sardegna', mostra di una selezione di lavori di Marco Delogu, Guy Tillim, Pino Musi (Commissioni Sardegna del 2017, 2018 e 2019 e Paolo Ventura che ha realizzato la Commissione Sardegna nel 2021) in esposizione presso la Casa della Cultura - Ex Caserma Betza fino al 21 settembre.

Quest'anno sono stati invitati Olivo Barbieri e Tim Davis a lavorare alle prossime Commissioni Sardegna, ed è atteso l'arrivo di Graciela Iturbide per completare il suo lavoro sull'isola. Inoltre, la manifestazione si arricchisce di due tappe esterne: la prima in programma sabato 18 settembre a Orani negli spazi del Museo Nivola e la seconda in programma domenica 19 settembre a Nuoro, organizzata in collaborazione con il Museo MAN negli spazi del Museo del Costume - due eventi serali in stile talk aperti al pubblico e curati insieme ai due partner museali.

"The Photo Solstice è motivo di grande soddisfazione per la Fondazione di Sardegna. Questo programma si inserisce nel più ampio progetto ARS / Arte condivisa in Sardegna, progetto con il quale la Fondazione di Sardegna promuove eventi culturali, produzioni originali e pubblicazioni anche in collaborazione con le istituzioni culturali della nostra regione", afferma Franco Carta, responsabile gestione del Patrimonio per Fondazione di Sardegna e del progetto ARS.

"Esprimo una gratitudine profonda alla Fondazione di Sardegna per aver scelto Gavoi come sede di questo evento di straordinaria importanza artistica e culturale, nonché di rilevanza internazionale - afferma il sindaco Salvatore Lai - È un evento che valorizza Gavoi nella sua vocazione di promotore culturale impegnato anche nella tutela dell'ambiente, valori che oggi sono sempre più importanti in questi passaggi epocali che stiamo attraversando".