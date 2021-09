Vaccini: 10mila dosi al giorno, Sardegna verso 85% over 12

L'immunità di gregge per la Sardegna è a portata di mano: l'obiettivo dichiarato dal commissario straordinario dell'Ares-Ats Massimo Temussi di raggiungerla entro settembre è ancora possibile, ma serve un ultimo sforzo. Da qui a fine mese ci saranno nuovi eventi per dare la spinta finale alla campagna di vaccinazione anti Covid. E proprio sabato 18 i vaccinatori usciranno dall'hub della Fiera di Cagliari per essere in piazza Garibaldi, proprio nello stesso luogo scelto ogni weekend dai no vax e no Green pass per le loro manifestazioni settimanali.

Nel frattempo sono sempre i più giovani a trainare le somministrazioni. oltre 10mila al giorno. Raggiunta la quota di 1.079.242 tra doppia dose e monodose, pari al 67,5% della popolazione complessiva (circa 1,6 milioni) e all'84,4% dell'obiettivo di copertura vaccinale con gli over 12 (cioè la popolazione a cui è possibile attualmente inoculare il vaccino anti Covid). Di queste, però, 45.681 persone (il 4,2%) sono state vaccinate più di 6 mesi fa e dal 20 di questo mese saranno circa 25 mila coloro che saranno chiamati per la terza dose.

Nel dettaglio i giovanissimi tra i 12 e i 19 anni che si sono avvicinati al vaccino rappresentano il 72,5% con la prima dose, ma sono già il 45% quelli che hanno fatto anche il richiamo ad un mese dall'apertura alla loro fascia d'età. Sale al 78% la percentuale dei vaccinati tra i 20 e i 29 anni (65,9% con due dosi), mentre sono il 72,4% i 30-39enni che hanno ricevuto almeno una dose (60,9% due dosi). Negli hub vaccinali si rivedono anche gli over 80 (88,1% prima dose e 86,3% due dosi) e i 50-59enni (80% una dose e 74,7% con anche il richiamo).

Arranca la fascia tra i 40 e i 49 anni, ferma al 75% con una dose e al 67,9% con due dosi (per loro i vaccini sono stati resi disponibili da maggio), mentre i 60-69enni hanno raggiunto l'immunità con due dosi all'83% e i 70-79enni all'87,6%.