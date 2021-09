Traghetti: proroga di 6 mesi per la Civitavecchia-Cagliari

Sei mesi di proroga per la continuità marittima con la Sardegna, in relazione alla linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Il 20 luglio 2021 il Ministero ha provveduto ad effettuare una consultazione dei principali operatori del settore, tra i quali Grendi, in partnership con Corsica Ferries, propedeutica all'eventuale affidamento diretto.

"All'esito della consultazione, e questa penso sia una buona notizia - ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico Giovannini rispondendo al question time - è stata selezionata un'offerta che prevede la prosecuzione del servizio sulla citata linea per un periodo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni. Quindi la continuità territoriale è assicurata". Nel frattempo è in corso un serrato confronto con la commissione dell'Unione europea.

La procedura da parte del Mism non è del tutto conclusa e ancora non si conoscono eventuali offerte presentate da altri vettori, ma è possibile che nella proroga e poi nel successivo bando sino a marzo la frequenza sulla linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari possa essere trisettimanale. Ora si attende l'ufficialità della scelta per l'offerta presentata.