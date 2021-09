Prende a bastonate compagna, 63enne ricoverata in ospedale

Durante una discussione ha aggredito la compagna e l'ha colpita con un bastone, facendola finire in ospedale in codice rosso. È accaduto questa sera a Barrali, nel sud Sardegna. Ricoverata al Brotzu di Cagliari con un trauma cranico una 63enne. Nei confronti del compagno, un uomo di 55 anni, potrebbero scattare una denuncia per lesioni o provvedimenti. I due hanno avuto una violenta discussione come tante in passato. Le forze dell'ordine, infatti, sarebbero intervenute più volte per sedare i litigi. Ma questa volta il 55enne non si è fermato alle parole, avrebbe afferrato un bastone, colpendo la compagna alla testa. La donna è riuscita a fuggire, rifugiandosi su un'auto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Dolianova e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni. I militari dell''Arma stanno lavorando per ricostruire la vicenda. Da quanto si apprende la discussione sarebbe degenerata anche a causa dell'abuso di alcol.