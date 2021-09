Dieci kg di sabbia rubata sequestrati in aeroporto Alghero

Tra la metà di agosto e l'inizio di settembre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza di Alghero hanno sequestrato, in collaborazione col personale di sicurezza della Sogeaal - società di gestione dell'aeroporto di Alghero - notevoli quantitativi di sabbia, ciottoli e conchiglie trovati in possesso di alcuni passeggeri in partenza dall'aeroporto "Riviera del Corallo". In tutto sono stati rinvenuti 10 chili di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, circa 1.300 ciottoli di mare e 240 conchiglie provenienti dagli arenili di Is Aruttas, Badesi, Marina di Sorso, Costa Paradiso, La Maddalena, Porto Conte e Maria Pia. Per i passeggeri coinvolti, è scattata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro.