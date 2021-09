Aeronautica: Degortes nuovo comandante Poligono Capo Frasca

Cambio al comando del Poligono di Capo Frasca. Il tenente colonnello Massimo Degortes prende il posto del tenente colonnello Mariano Marchetti.

Il passaggio di consegne è avvenuto durante una cerimonia presieduta dal comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu, Cosimo De Luca.

Presente, tra gli altri, anche il deputato di FdI Salvatore Deidda. Nel corso del suo discorso di saluto il tenente colonnello Marchetti ha ringraziato i sindaci presenti per i rapporti tenuti in questi anni.

Il tenente colonnello Degortes, dal canto suo, si è detto onorato per aver ricevuto l'incarico di guidare il reparto, che costituisce elemento cardine per gli obiettivi addestrativi dell'Aeronautica Militare.