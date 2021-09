Tirrenia: da oggi addio alla Civitavecchia-Cagliari

Fine della corsa. Da oggi è sospeso il collegamento via mare tra Cagliari e Civitavecchia, uno dei più antichi (istituito un secolo fa) e un tempo frequentati tra la Sardegna e la penisola. Ieri sera sono partiti gli ultimi traghetti Tirrenia e da oggi non sono in calendario altre corse. Una rotta che in questa stagione estiva veniva effettuata da Tirrenia in regime di libero mercato (la convenzione con lo Stato è scaduta a luglio). Nessun'altra compagnia, infatti, è sembrata interessata a gestire questa rotta.

E' l'epilogo di una vicenda che quest'anno ha visto un bando e due manifestazioni d'interesse andati deserti. In un contesto nel quale anche lo scalo di Arbatax - ora entrato a far parte della gestione dell'Authority Mare di Sardegna - ha sofferto per l'addio dei traghetti in banchina. La Regione, già a fine luglio, aveva chiesto al Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile un bando unico su tutti i collegamenti da e per la Sardegna "in presenza di tratte remunerative e altre in sofferenza con l'idea di avere un regime tariffario adeguato e frequenze garantite per passeggeri e merci".

E tra un mese esatto rischia di fermarsi anche la continuità territoriale aerea, in quanto l'Alitalia garantirà i voli fino al 14 ottobre. La nuova compagnia Ita, infatti, non può subentrare con un affidamento diretto delle rotte da e per i tre aeroporti della Sardegna con Roma e Milano. Per varare il bando con la procedura d'emergenza la Regione Sardegna attende indicazioni dal Governo.