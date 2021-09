Premi Ussi ad atleti sardi reduci dai successi di Tokyo

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Lunedì 4 ottobre, alle 16.30, nella sede di Vigne Surrau di Arzachena, si terrà la cerimonia di consegna dei Premi Ussi Sardegna 2021.

L'evento - organizzato dal Gruppo sardo dei giornalisti sportivi presieduto da Paolo Mastino - prevede riconoscimenti per atleti, dirigenti, tecnici, club isolani e nazionali che si sono messi in evidenza nel corso delle stagioni agonistiche 2020 e 2021.

Tra i premiati, le società calcistiche di Cagliari, Olbia e Arzachena, e la Dinamo basket Sassari. Saranno della serata le medaglie d'oro olimpiche Filippo Tortu e Lorenzo Patta, il bronzo Stefano Oppo, nonché Francesca Deidda, Dalia Kaddari, Marta Maggetti, Wanderson Polanco, Davide Ruiu, Andrea Agrusti, Marco Spissu e Alessia Orro (fresca vincitrice dell'Europeo in Serbia). Ci saranno anche gli atleti paralimpici Giovanni Achenza (bronzo nel Triathlon), Rita Cuccuru e Sara Desini. E Ilaria Meloni, bicampionessa italiana nel tandem su pista di ciclismo paralimpico.

Premi anche per Atletico Uri (calcio, Serie D maschile), Torres (calcio, Serie B femminile), Hermaea Olbia (volley, Serie A2 femminile). Il premio Joseph Vargiu per la boxe è assegnato a Federico Serra; quello Aci Sassari al rallista Gian Battista Conti. Presente anche una delegazione di Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup e finalista dell'America's Cup in Nuova Zelanda.

Riconoscimento alla carriera per il ciclista Fabio Aru (vincitore della Vuelta nel 2015), che ha appena dato l'addio al ciclismo. I genitori di Davide Astori, Renato e Giovanna, per la quarta edizione del premio intitolato al figlio, scomparso nel 2018, consegnano il riconoscimento all'allenatore del Milan Stefano Pioli. All'Associazione Memoria storica torresina l'Ussi Sardegna destina un contributo legato alla rinascita del calcio nel comune di Cuglieri, uno dei più colpiti dagli incendi di questa estate. Altri premi sono previsti per i principali protagonisti dello sport e della cultura della Sardegna. (ANSA).