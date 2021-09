Esperti di ricerca dei materiali a confronto a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - I massimi esperti della ricerca, dell'industria, della scienza e della tecnologia dei materiali si confrontano dal 15 al 18 settembre negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari.

Venerdì 17 settembre l'evento sarà aperto alla città con un fitto programma di appuntamenti, spazi espositivi, dibattiti, intrattenimento e dimostrazioni.

L'occasione è il convegno nazionale AIMAT 2021, l'evento annuale dell'Associazione Nazionale Ingegneria dei Materiali. Nel corso della giornata "pubblica" sarà progettato e organizzato uno spazio espositivo dove ciascun gruppo di ricerca e ciascuna sede universitaria potrà presentare in maniera divulgativa, ma esaustiva, le tematiche principali della propria attività scientifica. I materiali della Sardegna si presenteranno in tutte le loro espressioni, superando i confini della scienza e della ricerca per mostrarsi nelle creazioni d'arte, nei prodotti tradizionali, negli oggetti di design, della moda o nelle produzioni dell'agroalimentare. Quello messo in campo dall'Università di Cagliari, con il professor Giorgio Pia, e dall'associazione culturale MaterialiA è un progetto che coinvolge, oltre AIMAT 2021, anche MaterialiAcademy il percorso formativo che prenderà avvio proprio il 17 settembre con l'evento aperto alla città per concludere le sue attività il 23 settembre.

"Abbiamo colto l'occasione- ha spiegato Pia- di poter ospitare, dopo moltissimo tempo, il convegno annuale dell'Associazione Nazionale Ingegneria dei Materiali, in un'edizione che si preannuncia di grande spessore accademico e scientifico per l'autorevolezza dei relatori che saranno presenti negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari. Le conferenze che animeranno AIMAT 2021 saranno combinate con la MaterialiAcademy: un unico progetto, due grandi iniziative arricchite dalla giornata comune del 17 settembre".

Le eccellenze scelte per l'esposizione sono: Porta 1918, Cantina Argiolas, Villacidro Murgia, Mariantonia Urru, Caterina Quartana, Atelier Sorelle Podda, Inveloveritas, Carlo Budroni, Maria Conte, Animas de Sardinia, Is Mascareddas. Le realtà culturali: Fondazione Mont'e Prama, Fondazione Giulini, Fondazione Siotto, Museo dell'ossidiana, Museo delle maschere mediterranee, L'Unione Sarda, Ass. cult. Il club di Jane Austen Sardegna, Scuola di scrittura Baskerville, Antas periodico di ambiente, storia e personaggi della Sardegna. (ANSA).