Nuova vita per i due cuccioli di cane salvati a Mandas

Non rimarranno più sotto il sole, legati con una catena alla recinzione di un terreno. I carabinieri hanno affidato ai volontari della Lega nazionale per la difesa del cane, i due cuccioli sequestrati il 28 agosto scorso nelle campagne di Mandas. Il proprietario, un 74enne, aveva legato gli animali al palo della recinzione e li aveva abbandonati in balia del caldo e delle intemperie. Era stato denunciato per maltrattamento di animali e i cani erano stati sequestrati. Adesso è arrivato il lieto fine e la nuova vita per i due cuccioli.