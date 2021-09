Infrastrutture:Solinas commissario per viabilità in Sardegna

Il Governo accoglie la richiesta della Regione Sardegna di poter gestire lo sblocco di dieci tra le principali opere stradali dell'Isola (valore un miliardo di euro) e nomina il governatore Christian Solinas commissario straordinario per la viabilità in Sardegna. La comunicazione è arrivata dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Enrico Giovannini. In questo ruolo Solinas sovraintenderà alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere.

Questi i dieci interventi infrastrutturali interessati: sualla statale 131 il completamento della Sassari-Olbia; tre sulla statale 554 cagliaritana: il primo di connessione tra la vecchia e la nuova 554, gli altri due di adeguamento dell'asse urbano con l'eliminazione dell'intersezione a raso; sulla statale 130 eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu; sulla statale 291 lavori di costruzione su Alghero-Olmedo e la bretella per l'aeroporto Fertilia; sulla statale 195: completamento Cagliari-Pula e collegamento della 130 con l'aeroporto; sulla statale 126 realizzazione di nuovo collegamento terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco e della circonvallazione di Sant'Antioco; sulla statale 125/133 bis la Olbia-Palau; sulla statale 125 il tronco Tertenia-San Priamo.

"E' una grande vittoria politica della Sardegna - commenta il presidente della Regione - l'Isola è protagonista delle proprie scelte e del proprio futuro. Abbiamo sostenuto fin dall'inizio della legislatura come prioritario l'obiettivo di realizzare una moderna ed efficiente rete viaria che potesse creare le condizioni di sviluppo economico e sociale della nostra regione. Oggi arriva la riposta tanto attesa, che ci consentirà di porre rimedio alle gravi lacune relative alla sicurezza stradale e ad agevolare il trasporto delle persone e delle merci, oltre che a dispiegare importanti effetti nella lotta all'isolamento dei territori che questa Giunta ha individuato tra gli obiettivi prioritari".

Sul fronte dei costi, Solinas evidenzia che "non è previsto alcun aggravio per le casse regionali dato che, così come da noi richiesto, al commissario non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica".