Covid: altri due decessi e 114 nuovi contagi in Sardegna

Contagi in calo nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano altri due decessi: un uomo di 51 anni residente nella città metropolitana di Cagliari e una donna di 89 della provincia del sud Sardegna. I nuovi casi accertati di Covid sono in tutto 114 sulla base di 2.812 persone testate.

Complessivamente, Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.515 tamponi. Il tasso di positività è del 3,2 per cento. Migliora la situazione negli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (-1), invariato il numero in area medica, con 220 posti letto occupati da positivi. Infine, sono 5.191 (-96) le persone ancora in isolamento domiciliare.