Calcio: Cagliari cerca riscatto col Genoa, rebus uruguaiani

Cagliari in casa contro il Genoa per cercare il rilancio dopo l'avvio così così con un punto in due partite. Ma Leonardo Semplici deve fare i conti con gli acciaccati e con i nazionali appena tornati dall'Uruguay. Il tecnico recupera Ceppitelli e Cragno, ma perde Godin e forse anche Strootman. Per quanto riguarda gli altri sudamericani probabile la partenza dalla panchina. "Parleró con loro - ha detto il tecnico - ma il loro impiego dall'inizio mi sembra improbabile anche perché vorrei evitare complicazioni e infortuni. Vengono da quattro partite in quindici giorni. E quella di domani sarebbe la quinta".

Semplici conta di avere la squadra al completo per la ripresa degli allenamenti martedì prossimo. Ma nel frattempo è concentrato sulla gara di domani alle 15: "Sicuramente squadre come la nostra sono penalizzate dagli impegni con le nazionali e qualcosa - ha ameeso l'allenatore - dovrebbe essere rivisto. Ma noi non dobbiamo pensare a queste cose: chi giocherà dovrà fare il meglio e abbiamo una rosa per centrare l'obiettivo di una grande prestazione come tutti si aspettano".

Non è certo nemmeno l'esordio dal primo minuto di Keita: "Siamo contenti, farà parte della gara, ma ancora non sappiamo - ha confermato il tecnico - se dall'inizio o durante la partita. È importante che anche lui raggiunga la migliore condizione. E magari potremmo anche permetterci allora di giocare con due punte più un trequartista".

Per la eventuale sostituzione di Strootman ci sono in ballo Oliva e Deiola. "Per me - ha chiarito Semplici - conta più la mentalità che il modulo, la difesa a tre o a quattro dipende dalle situazioni: le abbiamo sempre usate tutte e due. Il carattere? Ne abbiamo. Sì può sempre migliorare, ma la reazione con lo Spezia e il secondo tempo con il Milan dicono che la squadra in questo senso c'è. Dobbiamo crescere nella fase difensiva e offensiva. Ma soprattutto migliorare negli equilibri".

Il Genoa? "Squadra di valore che ha fatto un buon mercato - ha concluso Semplici- con un allenatore che sta dando continuità al gioco. Una partita difficile. Ma in serie A tutte le partite sono difficili".