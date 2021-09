Padel: Wpt Cagliari, pioggia ferma i quarti di finale

La pioggia ferma il "WPT-Sardegna Open 2021 presented by Enel", entrato nel vivo dei quarti di finale (maschile e femminile). Prima dell'arrivo del maltempo, sul centrale del TC Cagliari, si è svolto il match tra Gemma Triay (SPA)-Alejandra Salazar (SPA) e la coppia rivale Marta Ortega (SPA)-Marta Marrero (SPA). Unica gara completata del programma dei quarti (in appena due set: 6-2/6-4). Fermata invece, sul risultato di 7-6/1-1, la gara tra Aranzazu Osoro (ARG)-Victoria Iglesias (SPA) opposte a Lucia Sainz (SPA)-Beatriz Gonzalez (SPA).

Questo match, come quello tra Delfina Brea (ARG)-Tamara Icardo (ARG) e Ariana Sanchez (SPA)-Paula Josemaria (SPA), proseguirà sabato mattina dalle 10. A seguire Virginia Riera (ARG)-Patricia Llaguno (SPA) opposte a Pilar S. Alayeto (SPA)-Jose' Alayeto (SPA). Ancora ai blocchi di partenza tutte le gare del "cuadro" maschile (in programma nel pomeriggio di oggi prima della sospensione): Alajandro Galàn (SPA)-Juan Lebron (SPA) vs Francisco Navarro (SPA)-Martin Di Nenno (ARG); Jeronimo Glez. Luque (SPA)-Javier Rico Dasi (SPA) vs Federico Chingotto (ARG)-Juan Tello (ARG); Pablo Lima (BRA)-Agustin Tapia (ARG) vs Gonzalo Rubio (SPA)-Ivan Ramirez Del Campo (SPA); Alejandro Ruiz (SPA)-Franco Stupaczuk (ARG) vs Miguel Yanguas (SPA)-Miguel Lamperti (ARG).