Padel: Wpt Cagliari, fuori a sorpresa Gutierrez-Belasteguin

(ANSA) - CAGLIARI, 10 SET - Subito una sorpresa al torneo di padel a marchio WPT in corso a Cagliari. I campioni argentini Sanyo Gutierrez-Fernando Belasteguin (teste di serie n.2) sono stati sconfitti, dopo 2 ore e 37 minuti di gioco (6-3/7-6/7-6), da Miguel Lamperti e Miguel Yanguas.

Nel tabellone femminile, invece, le numero 1 al mondo, le iberiche Gemma Triay-Ale Salazar, hanno faticato, ad inizio match, a trovare il ritmo contro le rivali Veronica Virseda e Lucia Martinez, perdendo il primo set per 4-6, prima di recuperare nei due successivi (6-0/6-2).

Nei quarti oggi se la vedranno con "Las Martas" Marrero e Ortega, che hanno dominato in due set (6-2/6-0) Anna Cortiles e Xenia Clasca.

Le teste di serie n. 8 Victoria Iglesias e Aranzazu Osoro si sono sbarazzate, con un doppio 6-2, delle portoghesi Ana Noguiera e Sofia Araujo. Affronteranno oggi le n. 3 Lucia Sainz e Bea Gonzalez (hanno vinto per 6-2/6-3 contro Carla Mesa e Maria Del Carmen Villalba).

Vittoria molto sofferta di Mapi e Majo Alayeto (teste di serie n°7) contro le esperte giocatrici Carolina Navarro ed Eli Amatrian (6-3/5-7/6-4). Nei quarti affronteranno le n. 4 del "cuadro" Virginia Riera e Patty Llaguno, che, a loro volta, hanno sconfitto 7-6/6-3 la francese Lea Godallier, in coppia con la spagnola Ariadna Canellas. Le fresche vincitrici del Master di Cascais, Ari Sanchez e Paula Josemaria, si sono qualificate facilmente al turno successivo vincendo 6-3/6-0 contro Cecilia Reiter-Esther Carnicero. Sfideranno Delfi Brea e Tamara Icardo (hanno vinto 6-1/6-4 su Alix Collombon e Jessica Castello). Nel "cuadro" maschile la giornata si era aperta, sul centrale del TC Cagliari, con la vittoria della coppia più "social" del momento. Le teste di serie n. 5 Paquito Navarro-Martin Di Nenno hanno sconfitto 6-2/7-5 il cileno Javier Valdes e l'argentino Agustin Gutierrez.

Vittoria, sempre in due set, per Ale Galan-Juan Lebron (coppia leader del ranking mondiale), contro i giovani spagnoli Eduardo Alonso e Jesus Moya (7-5/6-3).

Passaggio del turno, direttamente ai quarti (senza aver disputato il match), per la coppia argentina finalista al Master di Cascais (testa di serie n. 4): Juan Tello-Federico Chingotto, dopo l'infortunio dello spagnolo Juri Botello compagno dell'argentino Ramiro Moyano. Se la vedranno con Jeronimo Gonzalez -Javier Rico che hanno vinto in 2 set (6-2/6-4) contro José Ricoe Victor Ruiz. (ANSA).