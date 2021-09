Maltempo: hub Sassari allagato, rinviate le vaccinazioni

Niente vaccini anticovid oggi a Sassari: l'hub vaccinale allestito nel capannone di Promocamera si è allagato a causa del temporale che stanotte, fino alle prime ore del mattino ha imperversato sulla città, e oggi resterà chiuso.

La giornata di vaccini sarà recuperata domenica. L'allagamento e la conseguente chiusura dell'hub vaccinale nella struttura di Predda Niedda si era già verificato in aprile, sempre a causa di un forte acquazzone.

Temporale che questa volta ha causato numerosi allagamenti di strade e scantinati in tutta la città, costringendo i vigili del fuoco a una notte di straordinari.

L'intervento più impegnativo è stato nel quartiere di Sant'Orsola, dove i vigili dove un canale ha esondato a causa di un divano abbandonato che ostruiva il normale corso delle acque.

Di prima mattina i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a decine di richieste di intervento anche in Gallura e in particolare a Olbia. L'attenzione resta alta in tutto il nord Sardegna dove nel pomeriggio è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.