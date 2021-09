Maltempo: bomba d'acqua a Cagliari, aerei dirottati ad Alghero

(ANSA) - CAGLIARI, 10 SET - Due voli già dirottati ad Alghero per la nuova bomba d'acqua che si è abbattuta su Cagliari e il sud Sardegna nel primo pomeriggio. Si tratta dei collegamenti con Bergamo e Roma Ciampino, in entrambi i casi del vettore Ryanair. In ritardo invece le partenze per Catania, Milano Linate, Roma Ciampino e Bergamo. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco per strade allagate e problemi nelle abitazioni a causa delle forti piogge. Dalla Protezione civile regionale è intanto arrivata la proroga dell'allerta meteo gialla sino alla mezzanotte di domani, sabato 11 settembre. (ANSA).