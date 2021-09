Festa a Cagliari per i 100 anni di Elisetta Ilot

(ANSA) - CAGLIARI, 10 SET - Compie 100 anni e l'Amministrazione comunale di Cagliari omaggia la concittadina con una pergamena e una medaglia ricordo per festeggiare il grande evento. Occhi giovani e sorriso spontaneo, Elisetta Ilot questa mattina ha spento le sue prime candeline a tre cifre.

Visibilmente emozionata, originaria di Las Plassas ma dalla metà degli anni Sessanta residente a Cagliari, a battere le mani per Elisetta i suoi 4 figli, i nipoti e i pronipoti. Non è voluto mancare il sindaco Paolo Truzzu, per portare l'abbraccio simbolico di tutta la comunità cagliaritana. (ANSA).