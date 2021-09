Covid: contagi e ricoveri in calo in Sardegna, un solo morto

(ANSA) - CAGLIARI, 10 SET - Calano contagi e ricoveri nelle ultime ore in Sardegna, dove si registra un solo decesso: una donna di 85 anni residente nella città metropolitana di Cagliari. I nuovi casi accertati di Covid sono in tutto 156 sulla base di 2.685 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 5.008 tamponi. Il tasso di positività è del 3,1 per cento.

Migliora la situazione negli ospedali. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in totale 25, scende di 7 invece quello in area medica, in tutto 220 posti letto occupati. Infine, sono 5.287 (-157) le persone ancora in isolamento domiciliare. sono i casi di isolamento domiciliare (157 in meno rispetto a ieri). (ANSA).