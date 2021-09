Afghanistan: doni ai bambini dalla Polizia locale di Sassari

Biciclette, macchinine elettriche e corredi scolastici per strappare un sorriso e far sentire a casa i bambini scappati dall'Afghanistan con le loro famiglie e ospitati dalle suore Figlie della Carità di Sassari. A fare la gradita sorpresa alle famiglie di profughi sono stati gli agenti della Polizia locale di Sassari: "Il Comando, e tutto il Comune, vuole manifestare concretamente la propria vicinanza alla comunità che ha dovuto abbandonare tutto per fuggire dall'Afghanistan", ha detto il comandante della Polizia, Gianni Serra .

"In particolare ci siamo concentrati sui più piccoli, che devono sentirsi amati e accolti da Sassari ma soprattutto continuare a vivere la loro vita di bambini, con divertimento, curiosità e gioia". La visita è stata anche l'occasione per incontrare i genitori, le numerose madri e i padri che sono riusciti a fuggire con la famiglia. La Polizia locale ha dialogato con loro, spiegato che il Comando è a completa disposizione per aiutarli in base alle proprie competenze.