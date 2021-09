Covid: Agenas, intensive al 12% (-2) in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Cala il dato dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva per il Covid in Sardegna, passato nelle ultime 24 ore dal 14% al 12% (-2, ma sempre sopra la soglia critica del 10%), mentre resta al 14% la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica, di un punto sotto la soglia critica fissata al 15%.

Sono i dati forniti da Agenas e che dovrebbero portare ad una conferma della zona bianca per l'Isola. (ANSA).