Contromano in bici sulla Statale, minore salvato a Oristano

Si è allontanato senza che nessuno si accorgesse di nulla dalla struttura in cui era ospite a Oristano e, in sella a una bicicletta a tre ruote, ha percorso contromano la Statale 131 - la principale arteria stradale sarda - rischiando di essere travolto e ucciso da un'auto. Un ragazzino di 14 anni, con problemi cognitivi, è stato salvato dagli agenti della Polizia stradale e della squadra volante di Oristano.

Il minorenne è riuscito ad uscire dalla struttura e in sella a una bicicletta ha imboccato contromano la "Carlo Felice" in direzione Cagliari. Il ragazzino ha percorso contromano diversi chilometri, rischiando di essere investito. Una pattuglia della Stradale, che transitava in quel momento nella zona, lo ha visto. Il minore è stato subito bloccato e messo in sicurezza sull'auto di servizio.

Sul posto sono poi arrivati gli agenti della squadra volante che hanno recuperato anche la bicicletta che, in mezzo alla strada, avrebbe potuto provocare un incidente. Il minore è stato poi riaffidato ai genitori.