Cagliari, nuovo call center per informazioni e reclami

(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Un nuovo sistema di call center che si aggiunge al numero dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. ObiettivO: consentire a cittadini e imprese di reperire più facilmente tutte le informazioni riguardanti servizi e attività del Comune di Cagliari, capire a che punto è la propria pratica. O magari segnalare qualcosa che non va.

Sarà operativo da domani con 10 numeri dedicati per le principali aree di interesse, dalla cultura e spettacolo ai servizi demografici, mobilità e infrastrutture viarie, Polizia Locale, edilizia privata, politiche sociali, pubblica istruzione, igiene del suolo e ambiente, parchi e Suap. "In questa fase il nuovo servizio di call center è in via del tutto sperimentale- precisa il sindaco Paolo Truzzu- Partiamo con poche ore, ma l'obiettivo è di implementarlo costantemente e di affiancarlo al servizio URP, per essere sempre più vicini ai cittadini ed alle imprese che avranno il vantaggio di avere sempre una persona del servizio che risponderà".

Innovazione per "rispondere" meglio. "Il nuovo servizio di call center basato interamente su tecnologia VoIP - chiarisce l'assessore all'innovazione tecnologica Alessandro Guarracino - rappresenta perciò un tassello importante nella direzione dell'innovazione digitale". Al contempo, grazie all'interazione personale, il call center non trascura il "rapporto umano", soprattutto nei confronti delle persone che hanno poca dimestichezza con i nuovi strumenti della tecnologia. (ANSA).