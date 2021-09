Vaccini: Open day in centro a Cagliari nell'arena dei no vax

Open day vaccinazioni in centro a Cagliari: le dosi di Pfitzer escono dall'hub della Fiera è vanno incontro alla città in piazza Garibaldi. L'appuntamento dell'iniziativa promossa dall'Ats è fissato per sabato 18 settembre. Posto e giorno della settimana sono però quelli delle manifestazioni no vax e no Green pass delle scorse settimane. L'idea è quella di intercettare chi ancora non si è sottoposto alla vaccinazione in un punto centrale e di passaggio, soprattutto il sabato pomeriggio.

Quindi una sorta di invito ai tanti giovani appena rientrati a scuola - la prima campanella nell'Isola è il 14 settembre - e che ancora non si sono sottoposti al vaccino. La partecipazione è libera: come per l'Open night con i dj all'hub della Fiera, non ci sarà bisogno di prenotazione. Vaccinazione e festa: in fase di organizzazione diversi appuntamenti culturali collaterali, sempre gratuiti e all'aperto. Un invito alla popolazione, senza limiti di età, a innalzare in Sardegna la percentuale dei vaccinati.