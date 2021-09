Sardegna tutto l'anno con il Festival del turismo itinerante

Alla scoperta di una Sardegna meno nota con la seconda edizione del Festival del turismo itinerante e delle attività ludico sportive all'aria aperta, in programma ad Alghero dall'1 al 3 ottobre. L'evento internazionale, organizzato dall'associazione Camperisti Torres insieme a un nutrito partenariato pubblico-privato, vuole raccontare un'isola da vivere tutto l'anno e far emergere una nuova forma di turismo, in grado di superare una stagione ancora troppo legata ai flussi marino-balneari.

Il Festival dura tre giorni, ma tra settembre e ottobre sarà oltre un mese intero di eventi, tra attività ludiche e sportive all'aria aperta, escursioni, visite guidate nelle città e nei parchi e tour alla scoperta delle eccellenze dell'artigianato e della filiera agroalimentare ed enogastronomica sarda. La manifestazione, inserita nel cartellone di Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, è patrocinato da Comune di Alghero e Fondazione Alghero, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Provincia di Sassari e tanti altri attori sociali, economici e culturali.

Il programma, ricchissimo, spazia tra convegni, seminari, escursioni, visite guidate, rassegne musicali, cammini, trekking, cicloturismo, mountain bike, kayak, sup, windsurf, tiro con l'arco, laboratori didattici sui giochi tradizionali della Sardegna, degustazioni e valorizzazioni delle produzioni locali, con un presidio stabile di Campagna Amica e delle aziende certificate del Parco naturale regionale di Porto Conte e del Flag Nord Sardegna. Fulcro del festival sarà il piazzale della Pace di Alghero, dove si concentreranno gli stand con spazi espositivi, area food, attività ludiche e laboratori.