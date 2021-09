Migranti: ancora sbarchi nel sud Sardegna, arrivati in 9

(ANSA) - CAGLIARI, 08 SET - Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna.

Dopo i 21 arrivati ieri, durante la notte ne sono sbarcati altri nove, in arrivo dalle coste del nord Africa. Le motovedette del Reparto operativo aeronavale in serata hanno intercettato a circa dieci miglia da Capo Teulada due barchini con a bordo rispettivamente quattro e cinque persone.

Le imbarcazioni sono state scortate fino in porto a Sant'Antioco dove ad attendere i migranti c'erano gli agenti del Commissariato e i carabinieri della Compagnia di Carbonia.

I migranti, tutti uomini e in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena. (ANSA).