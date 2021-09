Economia del mare in crescita, +78% assunzioni in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 SET - Economia del mare in crescita.

Soprattutto per quanto riguarda l'occupazione: più 78% rispetto al 2020, anno pesantemente condizionato dalla pandemia. Secondo il quadrato fornito dall'Aspal, la cosiddetta Blue economy rappresenta quasi un quarto delle assunzioni complessive. E ora, attraverso, "Orientamento e riconversione al marittimo", progetto pilota promosso da Regione e Aspal nell'ambito del programma Itala Francia Marittimo finanziato dal Fondo europeo, ci sono tredici nuovi aspiranti imprenditori.

Partendo dalla disoccupazione, grazie a una buona idea nel campo della cantieristica o della trasformazione dei prodotti ittici, si stanno aprendo una nuova strada. E forse un nuovo futuro.

Hanno cominciato un percorso di formazione e accompagnamento. E tra breve saranno impegnati in un tirocinio di tre mesi con un'indennità di 800 euro. Poi si passerà alla definizione delle proposte progettuali. "Il settore nautico - ha detto la direttrice generale dell'Aspal, Maika Aversano - è in grande espansione così come altri settori collegati come la cantieristica, il tessile, l'arredamento, la movimentazione merci, alloggio e ristorazione".

Il budget complessivo è di 1,7 milioni, 200mila gestiti dall'Aspal. "Importante - ha sottolineato il dirigente servizio progetti regionali e comunitari Luca Spissu - la sperimentazione in questo settore. Questo progetto pilota in questo senso è molto importante".

Gli aspiranti imprenditori si sono gettati soprattutto su progetti legati alla cantieristica e sulla trasformazione e conservazione di prodotti ittici. Ma è un settore in continua evoluzione. Per questo è fondamentale la formazione- è stato spiegato- per tenersi continuamente aggiornati in un comparto nel quale anche la tecnologia gioca un ruolo determinante.

